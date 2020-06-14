За сутки в Эстонии не выявлено ни одного позитивного теста на коронавирус

За последние сутки в Эстонии не выявлено ни одного позитивного теста на коронавирус, летальных исходов не было, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья Эстонии.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 621 первичный тест на Covid-19.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на воскресенье выздоровели 1705 человек.

Всего в Эстонии сделано более более 95 000 первичных тестов, из них 1973, то есть 2,1%, дали позитивный результат на Covid-19.