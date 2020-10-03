За сутки в Эстонии от Covid-19 скончался один пациент, вирус диагностирован у 71
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Эстонии скончался один пожилой пациент с коронавирусом; проанализированы 2038 первичных тестов на Covid-19, из которых 71 дал позитивный результат, сообщил в субботу утром департамент здоровья Эстонии.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,05 случая на 100 000 жителей.

В клиникуме Тартуского университета скончалась заразившаяся коронавирусом 83-летняя женщина, а всего в Эстонии скончались 67 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на утро 3 октября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

В Эстонии сделано почти 220 000 первичных тестов на Covid-19, из них позитивный результат дали 3577.

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