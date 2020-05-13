За сутки в Эстонии подтверждено пять новых случаев коронавируса

За минувшие сутки позитивный результат в Эстонии дали пять тестов на коронавирус, новых смертей не было.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1133 первичных теста на Covid-19, из которых позитивный результат дали 5 тестов (0,4%), сообщил департамент здоровья.
Всего в Эстонии от коронавируса скончался 61 человек.
По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 47 пациентам, из них 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 282 человека, закрыта 291 история болезни.
Всего в Эстонии сделано 66 102 первичных теста на Covid-19.