За сутки в Эстонии подтверждено пять новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки позитивный результат в Эстонии дали пять тестов на коронавирус, новых смертей не было.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1133 первичных теста на Covid-19, из которых позитивный результат дали 5 тестов (0,4%), сообщил департамент здоровья.

Всего в Эстонии от коронавируса скончался 61 человек.

По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 47 пациентам, из них 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 282 человека, закрыта 291 история болезни.

Всего в Эстонии сделано 66 102 первичных теста на Covid-19.

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LETA

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