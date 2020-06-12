За сутки в Эстонии подтверждено шесть новых случаев коронавируса, в Литве - четыре

За минувшие сутки проанализировано 884 первичных теста на возбудитель заболевания Covid-19, позитивный результат дали шесть тестов (0,7%), сообщил департамент здоровья Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 14 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. За сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

Из больниц выписаны 357 человек, закрыты 370 историй болезни. По состоянию на пятницу выздоровели 1703 человека.

Всего в Эстонии сделано более 94 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 1970 тестов (2,1%).

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая коронавируса, общее число составило 1756, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 272 человека, выздоровели 1400 человек, на изоляции находятся 309 человек.

От "Covid-19" умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

За период с 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев заболевания.

За минувшие сутки проверены 5274 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 356 062.