За сутки в Эстонии Сovid-19 диагностировали у 18 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1271 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 18 тестов оказался положительным.

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По данным регистра народонаселения 9 положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа, в Харьюмаа — 7. По одному случаю прибавилось в Вырумаа и Йыгевамаа.

По состоянию на утро 28 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 12 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента.

На сегодня в больницах завершено 406 случаев заболевания Covid-19 с 393 пациентами.

На сегодня выздоровели 2076 человек. Их них случай заболевания 1 578 человек (76 %) завершен, у 498 человек (24 %) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

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Коронавирус Эстония
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