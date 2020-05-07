За сутки в Эстонии выявили семь случаев заражения коронавирусом, умерла пожилая женщина

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 583 теста на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 7, или 0,4%, оказались положительными.

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Опираясь на данные регистра народонаселения, 6 положительных результатов теста прибавилось в Таллинне и один положительный результат теста поступил в Вырумаа.

По состоянию на утро 7 мая в Эстонии из-за нового коронавируса нуждается в стационарном лечении 61 человек, из них 4 на управляемом дыхании. На сегодняшний день из больниц выписано 264 человека, завершено 273 случая заболевания. За минувшие сутки умерла находившаяся на лечении в Клинике Тартуского университета 63-летняя женщина. Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 56 человек.

Всего в Эстонии проведено 60 530 первичных тестов, из них 1 720, или 2,8%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.