За сутки в Эстонии выявлен 1281 случай заражения коронавирусом, в Литве - 249
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5960 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1281 тест (21,5%), скончались девять человек.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1465,26 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,5%.

В больницах находятся 711 пациентов с коронавирусом.

Обе дозы вакцины в Эстонии получили 52 664 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 249 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 2895 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 219 антигенных теста на "Covid-19".

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 223,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 205 644 случая "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончались 3410 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6886 смертей.

Первой дозой вакцины от "Covid-19" привиты 253 609 человек, обеими дозами - 98 924 человека.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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