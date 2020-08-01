За сутки в Эстонии зафиксировано восемь новых случаев коронавируса, в Литве - 18

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 531 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали восемь тестов.

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По состоянию на утро субботу госпитализация из-за коронавируса требуется четырем пациентам, никто из них не подключен к аппарату ИВЛ. Новых летальных исходов в течение суток не было.

В свою очередь в Литве за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 18 человек, общее количество зараженных составило 2093.

Вчера сделано 4554 тестов, а всего за весь период пандемии - 524 483.