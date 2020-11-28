За сутки в Литве подтвержден 2121 новый случай Covid-19, в Эстонии — 376 новых случаев
Foto: Imago/Scanpix/LETA

За последние сутки в Литве диагностирован 2121 новый случай Covid-19, скончались 11 человек, сообщает местный Департамент статистики.

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С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 58 212 человек, 43 454 еще болеют, 14 056 выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 482 человека, по иным причинам умерли еще 220 больных.

За прошедшие сутки проверено 12 848 тестов на коронавирус, за весь период пандемии — 1,24 млн.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 5758 тестов на коронавирус, 376 из них оказались положительными, пятеро человек скончались от связанных с коронавирусом осложнений, сообщает Департамент здоровья страны.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 322,58 случая на 100 000 населения.

По данным департамента здоровья Эстонии, 28 ноября число госпитализированных с Covid-19 составляет 180 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии увеличилось до 109 человек.

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LETA

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