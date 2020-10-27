За сутки в Литве подтверждено 413 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 37
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 413 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще пять человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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По иным причинам скончался один зараженный.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 11 362 человека, продолжают болеть 6844, выздоровели 4329.

От Covid-19 в Литве скончался 141 человек, по иным причинам - 48 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 27 714 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрирован 391 привозной случай.

За минувшие сутки взято 9390 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 964 352 теста.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 37 новых случаев коронавируса, сообщает департамент здоровья Эстонии. За минувшие сутки проанализировано 1604 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 37 тестов. Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 42,06 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника в больнице находятся 35 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены трое. По состоянию на 27 октября выздоровел 3561 человек.

Всего в Эстонии сделано более 254 000 первичных тестов, положительный результат дали 4465 тестов (1,75%).

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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