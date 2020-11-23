За сутки в Литве подтверждены 1192 новых случая Covid-19, в Эстонии - 232

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще шесть человек, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

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По иным причинам скончались еще четверо зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 48 226 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 36 644 человека, 11 032 выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 392 человека, по иным причинам умерли 158 зараженных.

За минувшие сутки было взято 4427 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,267 млн.

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 232 первичных теста на коронавирус, заболеваемость за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 18 ноября были госпитализированы 99 пациентов с Covid-19, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

Всего в Эстонии скончались 88 заразившихся коронавирусом человек.