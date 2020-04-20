За сутки в Литве установили 28 новых случаев коронавируса

20 апреля утром Национальный центр общественного здравоохранения представил новые данные о распространении коронавируса. В Литве за сутки установили 28 случаев этого заболевания. Всего в стране коронавирус диагностирован у 1326 человек.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 20 апреля:

Подтвержденные случаи: 1326

За воскресенье новых случаев: 28

За воскресенье проверено: 2310 образцов

Всего проверено: 66 352 образцов

Количество скончавшихся: 36

Выздоровели: 242 (из них 50 - врачи)

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.