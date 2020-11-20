За сутки в Литве выявили свыше 2200 случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 364

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2 270 новых случаев заражения коронавирусом - это самый высокий показатель заражений с сутки, со ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.

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Более подробную информацию в полдень предоставит Министерство здравоохранения.

В целом с началом пандемии в Литве установлено свыше 40 000 случаев заражения коронавирусом, 10 000 из них — выздоровели. В целом от коронавируса в Литве скончался 341 человек.

У спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нельсен и завершающего работу министра обороны Раймундаса Кароблиса в четверг обнаружен коронавирус. Об утверждают, что чувствуют себя хорошо и симптомов не ощущают.

"Мои коллеги по фракции получили отрицательные результаты тестов, а я пополняю ряды заболевших. Как всю неделю, так и сегодня, я не чувствую никаких симптомов", - написала в фейсбуке глава Сейма.

В последнее время в Сейме Литвы шли дискуссии о работе парламента, когда заседания сейма продолжались, хотя заразились уже несколько членов парламента.

Министерство обороны Литвы сообщило, что после диагностирования коронавируса Кароблис ушел на самоизоляцию и ожидает дальнейших указаний врачей. В изоляции и его ближайшее окружение.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6856 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 364 первичных теста (5,3%), сообщил в пятницу BNS департамент здоровья Эстонии.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 253,50 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 4,8%.