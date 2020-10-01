За сутки в Литве выявлен 91 новый случай коронавируса, в Эстонии - 81
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4784, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

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Коронавирусом продолжает болеть 2249 человек, 2424 выздоровели.

Covid-19 в Литве унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам. В изоляции находится 25 171 человек. С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверены 6973 пробы на коронавирус. В целом проведено 781 960 тестов.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2 686 первичных тестов на Covid-19, 81 дал позитивный результат. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 50,64 случая на 100 000 жителей, сообщил в среду утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро 1 октября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

В Ляэне-Таллиннской больнице скончалась инфицированная коронавирусом 84-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 65 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на среду выздоровели 2 643 человека.

В Эстонии сделано почти 216 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3 450 тестов (1,6%).

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LETA

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