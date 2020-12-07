За сутки в Литве выявлено 1386 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались
Foto: Imago/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 11 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За сутки выздоровели 39 человек.

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В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 76 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 44 тыс. 625 человек, 30 тыс. 449 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человек, по иным причинам умерли 326 зараженных.

За минувшие сутки было взято 4582 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 334 тыс. 308.

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LETA

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