За сутки в Литве выявлено 717 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 600
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 168 708 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 2494 человека.

Во вторник департамент статистики не представил суточных данных о выздоровевших и болеющих на сегодняшний день.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 50 933 человека, двумя дозами - 2460 человек.

За минувшие сутки было взято 7057 проб на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4654 теста на коронавирус, позитивный результат дали 600 первичных тестов (11,4%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 601,82 на 100 00 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 11,9%.

За сутки в больницах открыто 59 новых историй болезни Covid-19, в госпитализации нуждается 421 пациент.

В Эстонии от Covid-19 привиты 19 315 человек.

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LETA

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