За сутки в Литве выявлены 902 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 335

За минувшие сутки в Литве подтверждены 902 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки фиксировались также 2937 выздоровлений от Covid-19.
За минувшие сутки также детализировано 13 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.
В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 161 348 случаев Covid-19, 95 627 лиц выздоровело, 62 451 — продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2272 человека.
Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 24 995 человек.
За минувшие сутки было взято 7 601 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 751 038.
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3823 теста на коронавирус, позитивный результат дали 335 первичных тестов (8,8%).
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 590,68 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,4% общего количества.
За сутки госпитализировано 409 пациентов.
В Эстонии от коронавируса провакцинированы 11 896 человек.