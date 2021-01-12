За сутки в Литве выявлены 902 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 335
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждены 902 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки фиксировались также 2937 выздоровлений от Covid-19.

За минувшие сутки также детализировано 13 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 161 348 случаев Covid-19, 95 627 лиц выздоровело, 62 451 — продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2272 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 24 995 человек.

За минувшие сутки было взято 7 601 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 751 038.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3823 теста на коронавирус, позитивный результат дали 335 первичных тестов (8,8%).

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 590,68 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,4% общего количества.

За сутки госпитализировано 409 пациентов.

В Эстонии от коронавируса провакцинированы 11 896 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы