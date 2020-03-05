За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить термокамеры

Контролировать температуру тела прибывающих в Эстонию пассажиров автобусов и поездов будут посредством термокамер, сообщает LETA.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что планируется контролировать температуру людей, прибывающих в страну на автобусах и поездах, то есть сухопутным общественным транспортом.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что массовый контроль за приезжающими в Эстонию автомобильным транспортом нереален, он более эффективен для пассажиров автобусов и поездов.

Кийк отметил, что местного распространения коронавируса в Эстонии нет и во всех трех случаях установленного коронавируса вирус попал в страну из регионов риска.

Как сообщалось, в Эстонии подтвержден третий случай заражения коронавирусом. Заболевший — мужчина, который прилетел 29 февраля из Бергамо в Ригу, а затем добрался до Таллина на личном автомобиле. Заболевший таллинец находится на домашнем лечении.

Напомним, что второй эстонский пациент, заразившийся коронавирусом COVID-19, также прилетел из Бергамо в Ригу, после чего отправился на родину на личном транспорте. Мужчина носил маску и дезинфицировал руки во время путешествия, но после возвращения из поездки был вынужден обратиться к врачам из-за проявившихся симптомов. Мужчину отправили на домашнее лечение, а людей, контактировавших с ним, взяли под наблюдение.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован у пассажира автобуса, который приехал 27 февраля из Риги в Таллин. Он находился на лечении в больнице, сейчас его здоровье пошло на поправку.

Как известно, в Латвии также был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Заболевшая женщина прибыла в Ригу 29 февраля рейсом BT226 из Мюнхена. За состоянием здоровья тех, кто находился в тесном контакте с ней, ведется активный контроль.