За время эпидемии коронавируса смертность в Италии выросла в несколько раз

Ко вторнику число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии перевалило за 100 тысяч. Официальное число жертв коронавируса — более 11,5 тыс человек.

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Однако точно подсчитать число погибших практически невозможно.

Одни утверждают, что официальные цифры занижены в три-четыре раза, поскольку тысячи людей, зараженных вирусом, продолжают болеть и умирать у себя дома, без проведения теста и постановки диагноза.

Другие, напротив, полагают, что число погибших в несколько раз завышено, так как в официальную статистику попадают все пациенты, скончавшиеся в больнице после положительного анализа на Covid-19 — что совершенно не означает, что причиной их смерти стал именно коронавирус.

По некоторым подсчетам, непосредственно от Covid-19 умирает лишь каждый восьмой из "официально" погибших инфицированных.

Обе точки зрения подкреплены экспертными мнениями, обе подтверждаются соответствующей статистикой и в целом имеют полное право на существование.

Так как же подсчитать реальное число жертв эпидемии?

Статистика и реальность



Нембро — небольшой городок в провинции Бергамо в Ломбардии, наиболее сильно пострадавшей от вспышки Covid-19.

Расположен он примерно в 60 км к северо-востоку от Милана. Население города — около 11,5 тыс человек; официальное число жертв эпидемии коронавируса по состоянию на конец прошлой недели — 31.

Тридцать один человек — это не очень много. Каждый год, по данным мэра города Клаудио Канчелли, с января по март в Нембро обычно умирает около 35-40 человек.

Только в этом году за три неполных месяца, к 24 марта, местная мэрия выдала горожанам уже 158 свидетельств о смерти.

Это на 123 больше, чем в среднем за тот же период в предыдущие пять лет. В четыре раза.

Это даже больше, чем за весь прошлый год: в 2019-м в Нембро в общей сложности скончалось 120 жителей.

Ошеломленный этой статистикой, Клаудио Канчелли запросил аналогичные цифры в мэриях соседних городов. Результаты оказались еще более шокирующими.

В Чернуско-суль-Навильо (население — 33 тыс. человек) и Пезаро (95 тыс.) общее число жителей, скончавшихся в период с января по март, превышает официальную статистику погибших от коронавируса в пять-шесть раз.

Не намного лучше ситуация и в столице провинции Бергамо с населением 122 тыс. человек. С 1 по 24 марта там скончалось 446 жителей — это в 4,5 раза больше, чем в среднем за последние пять лет.

A #Bergamo, dall’1 al 24 marzo, i decessi dei residenti sono stati 446: 348 più della media degli ultimi anni (98).

I decessi ufficialmente dovuti a #Covid19 nel periodo sono 136. Ce ne sono 212 in più.

Con una mortalità all’1,5-2%, i contagiati in città sarebbero tra 17 e 23mila pic.twitter.com/wnDYE1IVl3 — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 26, 2020

При этом официальное число жертв коронавируса за тот же период — 136. То есть реальная смертность в городе оказалась выше почти в 3,5 раза.

Даже если сложить среднее число умерших с начала года (98) и число погибших пациентов, у которых был диагностирован Covid-19 (136), результат все равно окажется вдвое меньше реальной статистики.

Откуда такой огромный разрыв?

Сопутствующие потери.

Вряд ли столь значительное расхождение в цифрах можно объяснить одним только недостаточным тестированием больных. Совершенно очевидно, что любая масштабная эпидемия убивает не только напрямую, но и косвенно.

Нагрузка на систему здравоохранения растет так стремительно, что она попросту перестает справляться с наплывом тяжелобольных пациентов.

Среднее время ожидания койки в реанимации в итальянских больницах составляет сейчас около трех часов. За это время больной имеет все шансы пополнить печальную статистику — при этом совершенно неважно, вирус у него, бактериальная пневмония, камни в почках или сердечный приступ.

Одновременно с этим уменьшается число врачей, что в условиях масштабной эпидемии тоже оборачивается дополнительными жертвами.

С начала вспышки Covid-19 в Италии только официально от коронавируса погибло более 40 сотрудников больниц. В общей сложности диагноз Covid-19 был подтвержден более чем у 5000 врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи и других работников системы здравоохранения.

Все они были вынуждены уйти на карантин или сами стали пациентами. Скольким потенциально излечимым больным это в итоге стоило жизни?

Особенно если принять в расчет, что в Италии очень много пожилых людей: почти каждому четвертому жителю страны больше 65 лет.

В таких условиях уместно задаваться вопросом, сколько людей людей скончалось не непосредственно от коронавируса, а в целом из-за него.

Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем. Крупнейшее в Италии аналитическое агентство In.Twig уже начало сбор и исследование помесячной статистики смертности во всех 243 муниципалитетах провинции Бергамо за последние пять лет, чтобы сравнить их с цифрами текущего года и оценить реальный масштаб гуманитарной катастрофы в стране.

"Пока что собранные данные [примерно о половине населения провинции], обработанные научными методами, подтверждают сенсационные заявления мэров городов провинции Бергамо", — заявил во вторник в интервью региональной газете L'Eco di Bergamo профессор кафедры цифровых методов социологии Университета Бергамо Альдо Кристадоро.