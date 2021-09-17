Задержан подозреваемый в убийстве воронежской семьи и нападении на полицию

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области задержан. Это местный житель Виктор Мирский. Его также подозревают в том, что перед нападением он убил троих членов одной семьи в соседнем районе.

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Как сообщили в пятницу в Следственном комитете России (СКР), при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

В МВД уточнили, что Мирского задержали в Воронежской области: сотрудники ДПС заметили автомобиль подозреваемого около села Студенок.

"Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет", - заявили в МВД.

52-летнему задержанному на месте оказали медицинскую помощь, добавили в ведомстве. У него дома проходит обыск, уточнили в СКР.

Нападение в Лисках

Утром в четверг СМИ сообщили, что в городе Лиски в Воронежской области вооруженный мужчина напал на отдел полиции, а перед этим убил семью. В СКР сообщали, что убийство произошло "на почве бытового конфликта".

Затем он направился к отделу МВД по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства "совершил подрыв входной двери здания".

Осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции 1995 года рождения, угрозы его жизни нет, сообщал СКР.

Телеграм-канал "Мой и твой Воронеж" публиковал снимки с камеры видеонаблюдения у отдела полиции. На них видно, что мужчина подъехал к зданию на "Ниве". Он был в камуфляжной форме и бронежилете. После взрыва мужчина на "Ниве" уехал с места преступления.

"Коммерсант" писал, что перед нападением на отдел подозреваемый устроил стрельбу в соседнем районе, в результате чего погибли три человека - 59-летняя женщина, 19-летний молодой человек и ребенок 2016 года рождения.

Было возбуждены уголовные дела по статье об убийстве и посягательстве на жизнь полицейских с применением взрывного устройства.