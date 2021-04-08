Задержанные у колонии с Навальным активисты "Альянса врачей" арестованы

Суд во Владимирской области назначил административные аресты от 8 до 9 суток представителям профсоюза "Альянс врачей" и стороннице Навального. Состояние оппозиционера в колонии в Покрове ухудшается, сообщает Deutsche Welle.

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Петушинский районный суд Владимирской области назначил административные аресты троим представителям независимого профсоюза "Альянс врачей", задержанным около исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, где содержится российский оппозиционер Алексей Навальный.

Глава юридической службы профсоюза Александр Генералов, председатель пермского отделения "Альянса врачей" Артем Борискин и его заместительница Валерия Меркулова получили по 8 суток ареста. Кроме того, суд приговорил сторонницу оппозиционного политика Ксению Пахомову к 9 суткам ареста, сообщил Telegram-канал "Апология протеста" в среду, 7 апреля.

Представителей профсоюза и сторонницу Навального признали виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Адвокаты намерены обжаловать вердикт суда.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам его адвоката Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.