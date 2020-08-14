Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, ночью начали отпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал TUT.by.

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"Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестина начали примерно в 22:30", — говорится в сообщении.

В 1:20 ночи возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. На вопрос, сколько задержанных сегодня отпустят, он ответил "всех". "Издевательств не было", — добавил он.

При этом портал сообщает, что за полтора часа они насчитали около 10 машин "скорой", которые подъезжали к Окрестина.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", — сказала Кочанова, подчеркнув, что "нам не нужна драка, не нужна война".

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — 10,9%.

Всего на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, около 250 были госпитализированы. Один человек, по официальной информации, погиб в ходе протестов.