Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Трое мужчин задержаны в Москве по подозрению в поиске личных данных, предназначенных для использования в расследованиях политика Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

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Согласно предоставленным сведениям, задержанные Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, используя, в том числе, фальшивые документы сотрудников полиции, занимались поиском данных частных лиц в даркнете, за что получали гонорары.

Мужчины обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом задержанные утверждают, что не знали, по заказу кого они собирали информацию.

Журналисты собрали компромат на восемь оперативников ФСБ

По данным интернет-издания Baza, фигуранты, открывшие в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали номера их телефонов.

Согласно информации сотрудников The Insider, Bellingcat, CNN Der Spiegel, обнародованной по результатам проведенного ими журналистского расследования в конце 2020 года, к отравлению Навального могут быть причастны восемь оперативников ФСБ, которые с 2017 года вели слежку за ним. Они же последовали за политиком в Томск, где он находился перед тем, как ему стало плохо.

После этого Навальный обнародовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования Константином Кудрявцевым, во время которого тот фактически признался в своем участии в операции по отравлению российского оппозиционера.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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