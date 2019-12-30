Загадочная смерть пастора и двух детей в бассейне: семья не верит следствию

Британка, чей муж и двое детей утонули в бассейне на испанском курорте, не согласна с заключением полиции о причинах их гибели и намерена добиваться проведения независимого расследования.

24 декабря, в рождественский сочельник, в бассейне гостиничного комплекса Club La Costa World на испанском курорте в регионе Коста-дель-Соль утонули 52-летний британский пастор Габриэль Дайя, его девятилетняя дочь Камфорт и 16-летний сын Прейз-Эммануэль.

По заключению испанской полиции, члены семьи погибли из-за того, что не умели достаточно хорошо плавать и не проявили должной осмотрительности. Вскрытие показало, что причиной смерти всех троих было утопление. Происшествие было охарактеризовано как трагическая случайность

Техническая экспертиза пришла к выводу, что бассейн работал в обычном режиме и не выявила каких-либо нарушений или неисправностей оборудования.

В ходе расследования из насоса бассейна была извлечена плавательная шапочка погибшей девочки, однако подчеркивается, что никаких неполадок в бассейне в момент трагедии не было.

"Все трое умели плавать"

Вдова погибшего пастора и мать утонувших детей Олубунми Дайя не согласна с выводами расследования. По ее словам, все трое членов семьи умели плавать и погибли из-за неисправностей в бассейне.

По словам адвоката Олубунми Дайи Хавьера Торо, крайне необычно, что сразу три человека погибли в центре бассейна, тем более, что один из них был высоким и грузным мужчиной.

"Произошло что-то неординарное, и необходимо выяснить, что именно", — заявил представитель Олубунми Дайи.

Как сказал адвокат, в данный момент рассматривается возможность проведения параллельной экспертизы с привлечением независимых инженеров с целью выяснить, что же там все-таки произошло.

По его словам, родственникам погибших пока не предоставили полный полицейский доклад о произошедшем и они надеются ознакомиться с ним на следующей неделе.

Как все происходило

На сайте гостиничного комплекса Club La Costa World, где произошла трагедия, размещен перевод заключения испанской полиции.

Согласно этому заключению, несчастный случай произошел около 1:30 пополудни. Трое детей — девяти, 14-ти и 16-ти лет — находились в мелководной части бассейна, в то время как их родители загорали неподалеку.

В какой-то момент 14-летняя девочка выбралась из воды и вскоре увидела, как ее младшая девятилетняя сестра направилась к глубокой части бассейна и "попала в беду".

На помощь тонущей девочке поспешил 16-летний брат, но он тоже не смог выбраться с глубины.

Сестра, наблюдавшая за происходящим с суши, позвала родителей. Мать побежала за помощью, а отец кинулся в бассейн, чтобы спасти детей. "Этого он не мог сделать, поскольку не умел плавать", — говорится в опубликованном переводе полицейского доклада.

После того, как утонувших вытащили на поверхность, персонал отеля, а позже — прибывшие по вызову врачи скорой помощи пытались реанимировать их в течение получаса, но попытки оказались безуспешны.

"Жизнь перевернулась с ног на голову"

Олубунми Дайя, как предполагается, уже вернулась в Британию.

Жизнь всей семьи сейчас перевернута с ног на голову, и все находятся в состоянии полного опустошения, сказала сестра Дайи, Дойин Акинтокун.

Ее подруга детства Элизабет Моузес-Муллард заявила, что она в ярости из-за итогов полицейского расследования и утверждений, что погибшие не умели плавать.

Она также добавила, что необходимо провести независимую экспертизу.

"Я хочу, чтобы голос моей подруги был услышан, — заявила Моузес-Муллард. — Я хочу справедливости для нее и ее семьи".