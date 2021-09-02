Загрязнением в японских дозах вакцины Moderna оказалась нержавеющая сталь

Фармацевтические компании Moderna и Takeda сообщили, что отозвали три партии вакцин от Covid-19, так как в некоторых упаковках было обнаружено загрязнение нержавеющей сталью, сообщает Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Японские власти остановили использование трех партий вакцин, в которых в сумме насчитывается 1,68 млн доз. Министерство здравоохранения Японии сообщило, что согласно расследованию предприятий, нержавеющая сталь не несет риска для здоровья.

Moderna сообщает, что загрязнение, скорее всего, возникло во время производства. Наиболее вероятное объяснение связано с трением двух кусков метала в аппарате, устанавливающим крышки на пузырьках.

"Нержавеющая сталь используется в сердечных клапанах, протезах конечностей, металлических швах и скобах. Как таковое введение частиц, идентифицированных в японских партиях, не должно привести к повышенному медицинскому риску", — сообщили фармкомпании.

Латвийского Государственное агентство лекарств сообщает, что серия вакцин, отозванная в Японии, не использовалась в Латвии и ЕС. Европейское агентство лекарств расследует это происшествие.