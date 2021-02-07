Захарова назвала "вынужденной мерой" высылку европейских дипломатов
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Высылка из России дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального якобы была вынужденной мерой. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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"К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях", — заявила она (цитата по "РИА Новости").

Согласно заявлениям МИД России, дипломаты Швеции, ФРГ и Польши участвовали в протестных акциях 23 января в Москве. Троих обвинили персонами нон грата и попросили покинуть страну. В Москве назвали участие представителей дипмиссий в митинге неприемлемым и несоответствующим их дипломатическому статусу.

В ответ в МИД Швеции заявили, что его представители не участвовали в протестных акциях. Министр иностранных дел Германии Хайло Маас ответил, что сотрудник посольства ФРГ получал информацию о происходящем в России и выполнял свою работу. Аналогичное заявление сделало дипведомство Польши.

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Мария Захарова Россия МИД России Евросоюз ФРГ
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