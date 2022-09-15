Предоставление ВСУ американского оружия, способного поражать цели на большем расстоянии, будет расценено как переход "красной черты" и сделает США полноценным участником вооруженного конфликта. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, Россия "оставляет за собой право защищать собственную территорию". "Накачивание Украины западным оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения", — считает Захарова.

"Более того, это приближает к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Еще раз хотели бы подчеркнуть: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений", — отметила официальный представитель МИД РФ.

В начале августа Захарова уже обвиняла США в непосредственном участии в войне, обвинив американцев в том, что они выступают в роли "наводчиков", помогающих ВСУ использовать системы HIMARS для ударов по российским позициям. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда же заявил, что ведомство "учтет на будущее" сведения о подобной помощи со стороны США.

Как напоминает Reuters, США поставили Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Представители американской администрации утверждали, что получили от Киева обещание не использовать это оружие для ударов по территории России. Издание The Wall Street Journal в начале этой недели сообщало, что Украина уже попросила у США ракеты с дальностью поражения до 300 км, аргументировав это необходимостью продолжать контрнаступление.