Захарова предупредила страны Балтии об ответственности за "антироссийский психоз"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Москва предупреждает Вильнюс, Ригу и Таллинн об их ответственности за развязанный антироссийских психоз. Об этом говорится в распространенном в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

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"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза", - отмечает Мария Захарова.

"От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических отношениях 1961 года и о консульских отношениях 1963 года", - говорится в комментарии представителя российского МИД.

Захаровва также сообщила, что На российского дипломата в Вильнюсе было совершено нападение с применением физической силы, сообщает пресс-служби МИД РФ.

"На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — сказала она.

МИД РФ требует от компетентных органов Литвы принятия мер по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников, подчеркнула Захарова.

4 марта пресс-атташе российского консульства в Нидерландах Ирина Гридина рассказала, что на территорию диппредставительства забросили рюкзак с горючей смесью. После того как сотрудники консульства сообщили полиции об инциденте, полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли рюкзак для экспертизы в рамках следствия.

Ранее в Польше начали изымать российскую недвижимость. По информации МИД страны, процесс начали в Варшаве, он коснется и здания школы при посольстве России.

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