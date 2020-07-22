Захват автобуса в Луцке: Что надо знать о злоумышленнике и освобожденных заложниках

История с захватом автобуса в украинском Луцке получила счастливый конец. Злоумышленник, удерживавший 13 заложников в автобусе на протяжении почти 12 часов, сдался властям. Никто из мирных граждан не пострадал.

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Что произошло

Вооруженный человек утром 21 июля захватил рейсовый автобус в Луцке на западе Украины. Он утверждал, что автобус заминирован и, угрожая оружием, стал выдвигать требования.

Мужчина, в частности, попросил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский прорекламировал документальный фильм "Земляне", вышедший на экраны в 2005 году. Картина Шона Монсона рассказывает о проблеме жестокого обращения человека с животными. В ней поднимается вопрос вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах. Зеленский пообещал, что выполнит это требование и сообщил, что берет ситуацию с заложниками под личный контроль.

Меж тем в регионе был объявлен оперативный план "Заложник", движение в центре Луцка перекрыли, а жителей близлежащих домов эвакуировали. На место ЧП выдвинулись сотрудники всех служб экстренного реагирования, а также губернатор Волынской области Юрий Погуляйко и глава МВД Арсен Аваков, который стал лично координировать действия полиции.

Захватчик представился Максимом Плохим. Чуть позже замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленника зовут Максим Кривош. Преступник, угрожая взорвать автобус с заложниками, потребовал, чтобы чиновники, депутаты и представители церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они "террористы в законе".

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что подозреваемый в захвате заложников мужчина ранее на своих страницах в соцсетях неоднократно писал, что недоволен "системой в Украине". В автобусе находились 13 человек. Первоначально украинские СМИ сообщали, что их порядка двадцати.

Как развивались события

Злоумышленник брал телефоны у пассажиров, звонил их родственникам и требовал, чтобы те связывались с журналистами и рассылали им скриншоты с его условиями. В районе оцепления периодически раздавались выстрелы.

Президент Украины Владимир Зеленский около девяти часов утра по местному времени объявил, что берет ситуацию с захватом заложников под свой личный контроль. Он выложил в Facebook видеообращение, а в комментариях разместил скриншоты с требованиями преступника. В видеообращении Зеленский выполнил требование Кривоша, сказав: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". Вскоре после этого преступник отпустил трех заложников — беременную девушку, пожилую женщину и ребенка.

Менее чем через час глава МВД Аваков сообщил, что державший заложников мужчина сдался и задержан. Ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Никто из заложников не пострадал. Злоумышленника отправили в СИЗО.

Что известно о злоумышленнике

Максим Кривош — гражданин Украины. Ему 44 года. Был дважды судим за мошенничество, бандитизм, вымогательство и незаконное ношение оружия. В общей сложности провел в тюрьме 10 лет. Последние пять лет занимался волонтерством и защищал животных.

В тюрьме Кривош написал книгу "Философия преступника", как полагают СМИ — автобиографическую. Из нее следует, что террорист учился в духовной семинарии, но разочаровался в церкви. Некоторые источники также сообщили, что Кривош проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице, однако Аваков эту информацию опроверг.

При задержании у злоумышленника изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку. На пресс-конференции после задержания Аваков сообщил, что у преступника были сообщники. По его словам, один из них был задержан правоохранительными органами в Харькове. На вопрос журналистов о том, сколько всего было сообщников, глава МВД заметил, что это тайна следствия.