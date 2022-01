Все заложники, захваченные в синагоге города Колливилл в Техасе, освобождены. Человек, захвативший их и требовавший освободить пакистанку, осужденную за терроризм, убит. В воскресенье сотрудники ФБР подтвердили, что на синагогу напал 44-летний гражданин Великобритании по имени Малик Файзал Акрам.

"Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит", — сказал на брифинге вскоре после штурма начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Осада синагоги и переговоры об освобождении заложников длились больше десяти часов. Первым об освобождении заложников объявил губернатор Техаса Грег Эббот.

"Наши молитвы услышаны. Все заложники вышли, они живы и в безопасности", — написал губернатор в "Твиттере".

Prayers answered.

All hostages are out alive and safe.