Все заложники, захваченные в синагоге города Колливилл в Техасе, освобождены. Человек, захвативший их и требовавший освободить пакистанку, осужденную за терроризм, убит. В воскресенье сотрудники ФБР подтвердили, что на синагогу напал 44-летний гражданин Великобритании по имени Малик Файзал Акрам.

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"Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит", — сказал на брифинге вскоре после штурма начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Осада синагоги и переговоры об освобождении заложников длились больше десяти часов. Первым об освобождении заложников объявил губернатор Техаса Грег Эббот.

"Наши молитвы услышаны. Все заложники вышли, они живы и в безопасности", — написал губернатор в "Твиттере".

Prayers answered. All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на местных журналистов, что незадолго перед появлением этого твита губернатора на месте событий были слышны взрывы и выстрелы.

Захват заложников произошел утром в субботу во время службы, которая транслировалась в интернете в прямом эфире. После нападения трансляция прекратилась, однако те, кто за ней следил, успели услышать слова нападавшего о том, что он не хочет причинить кому-либо вреда, и, по всей вероятности, его ждет смерть.

Было также слышно, как он просит "позвать к телефону мою сестру".

В заложниках изначально оказались четыре человека, в том числе раввин. Позже, после шести часов переговоров, захвативший синагогу отпустил одного из них.





Требования освободить Аафию Сиддики

Вначале американский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил вещательной компании ABC News, что этот человек представился братом пакистанского нейрохирурга Аафии Сиддики, которая отбывает 86-летний тюремный срок по обвинению в убийстве американских военнослужащих и сотрудников ФБР в Афганистане.

Затем, однако, ABC News поговорила с адвокатом брата Сиддики, и тот сообщил, что его клиент сейчас находится в другом городе Техаса, Хьюстоне, о чем он проинформировал и полицию.

По данным американской прессы, захватчик требовал освободить Сиддики. Она сидит в тюрьме, которая расположена в районе техасского города Форт-Уэрт, который, как и Колливилл, входит в агломерацию Далласа.

Во время инцидента сообщалось, что полиция и ФБР не были уверены в том, есть ли у злоумышленника оружие, и если есть, то какое. Он, по некоторым данным, утверждал, что у него есть и взрывные устройства, но правдивы ли эти утверждения, тоже ясно не было.

В воскресенье президент США Джо Байден назвал нападение на синагогу в Техасе террористическим актом и по сути подтвердил, что подозреваемый требовал освободить Сиддики. Он сказал, что нападение связано с "человеком, который был арестован 15 лет назад и уже 10 лет находится в тюрьме".

Тем временем представитель американского мусульманского сообщества Джон Флойд, который в прошлом был адвокатом Сиддики, заявил, что та не имеет никакого отношения к этому нападению и назвал его "отвратительным". Другой адвокат женщины, Марва Эльбиалли, заявила NBC News, что ее клиент "всегда говорила […], что выступает против насилия".





"Леди Аль-Каида"

Впрочем, как уточняет NBC News, Аафия Сиддики считалась очень известным персонажем в среде обвиняемых в терроризме. Ее даже иногда называли "Леди Аль-Каида", хотя ее освобождения добивалось и "Исламское государство".

По данным американских СМИ, которые ссылаются на судебные документы, Сиддики была арестована в Афганистане в 2008 году, когда местная полиция заподозрила ее в намерении напасть на губернатора одной из провинций. Сообщается, что в 1990-х годах она жила в США, но радикализовалась после нападений 11 сентября 2001 года.

По данным прокуроров, при задержании у нее нашли детальные планы терактов в Нью-Йорке, которые должны были привести к "массовым жертвам". В том числе речь шла о нападениях на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, Статую Свободы, Уолл-Стрит и Бруклинский мост. Были также обнаружены инструкции для создания так называемой "грязной бомбы", то есть взрывного устройства, призванного спровоцировать радиоактивное заражение.

При задержании она пыталась отстреливаться, но была арестована, а позже доставлена в США. В 2010 году Сиддики признали виновной в попытке убийства американских граждан.

После этого в Пакистане состоялись многотысячные демонстрации с требованием ее освобождения. Выпустить ее из тюрьмы также требовали боевики "ИГ", захватившие в 2012 году американского журналиста Джеймса Фоли.





Нападавший был гражданином Великобритании

В середине дня ФБР подтвердило информацию о том, что заложников в синагоге захватил гражданин Великобритании. Агентство уточнило, что Малик Файзал Акрам был застрелен, а все четверо заложников не пострадали.

Специальный агент ФБР Мэтт Десарно сообщил, что нападавший "был заинтересован только в одном вопросе, не имеющем какой-либо связи с еврейским сообществом". Он добавил, что расследование его мотивов продолжается.

Британские правоохранительные органы сотрудничают с ФБР при расследовании произошедшего.