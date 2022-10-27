Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон попытались за столом переговоров преодолеть разногласия между двумя странами, которых в последние месяцы накопилось немало — причем по самым актуальным, насущным вопросам.

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Несмотря на громкое название "саммит", встреча двух лидеров в Париже была довольно короткой и прошла в формате делового обеда с несколькими советниками. Впрочем, еще накануне журналисты сообщили: обсуждать, конечно, будут и войну, и Китай, и энергетический кризис, но главный вопрос встречи — налаживание отношений.

Эксперты с тревогой признают: многолетний союз Германии и Франции — двух главных локомотивов европейской экономики — под угрозой.

Страны не просто не могут договориться между собой, но и стремительно отдаляются друг от друга: Париж и Берлин расходятся в оценках и подходах к вопросам энергетики, обороны, фискальной политики и дальнейшего расширения ЕС.

В итоге двусторонние отношения охладели настолько, что на этой неделе было решено отменить даже совместное заседание двух правительств, ранее проходившее с завидной регулярностью.

На прошлой неделе Макрон, находясь в столице Евросоюза Брюсселе, прямым текстом заявил, что Берлин рискует изолировать себя от Европы. Французский министр финансов Брюно ле Мэр признал, что отношения с Германией напряженные и требуют "перезагрузки".

Так что визит Шольца в Париж может выглядеть как попытка сгладить острые политические углы и свести противоречия к минимуму. Однако особых иллюзий по этому поводу никто не питает.

В отличие от Ангелы Меркель, с которой Макрон поддерживал личные приятельские отношения и переписывался практически каждый день, с Шольцем вышло ровно наоборот.

Как написала накануне поездки французская газета Figaro, "заледеневшие отношения" между соседними странами — результат глубочайшего изменения геостратегии — это "континентальный сдвиг", который уже давно начался и которому суждено изменить лицо Европы.

Франция от такой перспективы не в восторге: это ставит под вопрос исправно работавшую последние полвека модель отношений, при которой в связке с Германией Франция могла не только придерживать более богатого и более сильного соседа, но и транслировать ему свое видение европейской идентичности.

"Истинная причина в том, что обе эти страны конкурируют за то, чтобы играть в Евросоюзе первую скрипку", — цитирует агентство Reuters аналитика газеты Neue Zurcher Zeitung Ульрика Шпека.

Разногласия в почтенном семействе

При взгляде со стороны кажется, что немецкие и французские власти расходятся буквально во всем.

Собственную армию Германия перевооружает американской техникой — вроде истребителей F-35 или систем ПВО "Патриот" — и пока лишь вспоминает иногда о своих инициативах по поводу создания общеевропейской воздушной защиты.

Пожалуй, самое принципиальное различие позиций Берлина и Парижа в текущей ситуации — способы решения газового кризиса.

В условиях надвигающейся зимы, дефицита топлива и сильно выросших за последний год цен на энергоносители Франция добивается установления ценового потолка для производителей газа. Берлин против этой меры категорически возражает.

Германия, в свою очередь, добивается, чтобы Париж санкционировал строительство ветки газопровода из Испании. Франция категорически отказывается давать разрешение на это строительство.

Еще один камень преткновения — решение немецких властей выделить из бюджета 200 млрд евро, чтобы помочь гражданам страны и мелкому бизнесу нормально пережить зиму, не потратив все деньги на обогрев.

С точки зрения Франции это проблема. Ни одна другая страна ЕС не сможет предложить своим жителям столь щедрую помощь, как Германия. А значит, немцы (и так не самые бедные жители ЕС) вновь окажутся в привилегированном положении.

Париж попытался донести это соображение до немецких властей, но Германия резонно заметила, что размер государственной помощи — дело сугубо внутреннее, так что Париж тут Берлину не указ.

Германия явно не намерена консультироваться по этому поводу со своим партнером по ЕС. Как сообщил агентству Рейтер высокопоставленный сотрудник Елисейского дворца, о запущенной в Германии схеме правительственных субсидий на 200 млрд евро французские власти узнали из выпуска новостей.