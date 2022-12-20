Залужный призвал Зеленского ужесточить закон о дезертирстве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского ужесточить закон о дезертирстве и подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной радой.

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"Я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", — написал Залужный.

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