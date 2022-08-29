Заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области нашли убитым

Заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев найден мертвым в своем доме, пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет России.

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Причиной смерти Ковалева стало огнестрельное ранение, заявило ведомство.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о гибели Ковалева сообщили российские издания Baza и Astra. По их информации, тело Ковалева нашли в его доме в городе Голая Пристань. Рядом лежало помповое ружье, которое было зарегистрировано на самого Ковалева.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что женщина, с которой жил Ковалев, получила ножевое ранение в горло и умерла в больнице.