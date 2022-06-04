Замглавы МИД Польши: ЕС готовит седьмой пакет санкций против России
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз ведет работу над седьмым пакетом санкций в отношении России. Его слова cо ссылкой на Dziennik приводит Новая газета. Европа.

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По мнению Яблоньского, "санкции должны быть еще жестче — в контексте газа, который Россия еще может продавать, и в плане отключения всех российских банков от системы SWIFT, в первую очередь — Газпромбанка". Замглавы польского МИД считает, что необходимо ввести эмбарго на технологии, а также, "помимо формальных санкций", конфисковать, а не просто заморозить российские активы в Европе. По словам Яблоньского, работа в этом направлении уже идет.

Шестой пакет санкций Евросоюз одобрил накануне. Новые ограничения, с рядом исключений, предусматривают в том числе поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми. Помимо этого, санкции включают в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции, а также приостановку вещания на территории Евросоюза каналов "Россия-24", "РТР-Планета" и "ТВ-Центр".

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