Замглавы Минобороны Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года. Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" — то есть неожиданным событием внутри страны, — которое "поможет Украине преуспеть в Крыму".

При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.