Замминистра здравоохранения Литвы подозревается в незаконной закупке экспресс-тестов на Covid-19

Заместитель министра здравоохранения Литвы Лина Ярушявичене подозревается в нелегальной закупке экспресс-тестов на коронавирус. В расследовании закупки фигурируют и представители компании Profarmа, пишет ru.delfi.lt.

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Как рассказал замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы Миндаугас Петраускас, сделка проверяется на предмет мошенничества и отмывания денег. По его словам, в деле фигурируют шесть подозреваемых. Все они являются представителями компании Profarmа.

"Некоторые из них были допрошены. Есть и специальные свидетели, есть и подозреваемые. В настоящее время — шесть подозреваемых", — заявил Петраускас.

Руководитель СРФП отметил, что его служба проводит расследование о закупке экспресс-тестов, а Служба специальных расследований (ССР) занимается отдельным расследованием о закупке лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) реагентов. В данных расследованиях, по словам Петраускаса, идет обмен информацией.

На вопросы о возможных подозрениях в отношении представителей лаборатории компании, Петраускас ответил, что руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад, а другие сотрудники в деле не фигурируют.

Он также добавил, что Лина Ярушявичене — единственное должностное лицо, которое подозревается в мошенничестве. По словам Петраускаса, в понедельник, 3 августа, она была на допросе и получила извещение о подозрении. Замминистру здравоохранения Литвы назначена мера пресечения — подписка о невыезде.

Сообщения о расследовании подозрительной сделки в литовских СМИ появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.

Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.

По предварительным данным, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов на Covid-19 компания могла подделать документы и передать покупателю ложные данные о производителе товара.

Следователи подозревают, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.