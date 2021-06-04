Запад передумал открывать секреты ковидных вакцин: США не убедили Европу отказаться от патентов

Предложение американского президента Джо Байдена снять патентную защиту вакцин от коронавируса не нашло отклика в Европе. Евросоюз и Великобритания в пятницу дали понять, что на следующей неделе не поддержат затею Белого дома, которую фармацевты и эксперты и без того называли мертворожденной.

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Отменить патенты попросили еще осенью Индия и Южная Африка - две небогатые страны, которые накрыла мощная волна мутировавшего вируса. Запад всегда был против отказа от защиты собственного медицинского ноу-хау, однако в мае США неожиданно совершили разворот на 180 градусов, чем огорошили союзников и собственные фармацевтические компании.

Белый дом представил отмену патентов как способ ускорить вакцинацию от Covid-19 во всем мире и положить конец пандемии, которая тянется уже больше года и унесла миллионы жизней.

Однако эксперты сочли ход Байдена хитрым переговорным маневром, цель которого - отвести от США критику со стороны бедных стран, недовольных тем, что Запад не хочет делиться вакцинным изобилием, пока не привьет собственное население.

А заодно сделать фармацевтов более сговорчивыми в обсуждении цен и международной помощи, подвесив над ними дамоклов меч в виде угрозы раскрыть все их секреты.

Евросоюз, Швейцария и Великобритания удивились и осторожно усомнились в пользе таких радикальных шагов.

Достаточно поделиться готовыми вакцинами, говорили в Европе, в крайнем случае - частично и разработками. А вот распахивать двери в лаборатории Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson ни к чему - китайцы и другие конкуренты получат доступ к технологиям и воспользуются ими для конкуренции с западными компаниями, а не для борьбы с пандемией, спорили они.

Шаг вперед, два назад



Переговоры о приостановке действия коронавирусных патентов безнадежно тянулись с осени прошлого года и увязли было окончательно в спорах 164 стран-членов Всемирной торговой организации. Перемена позиции США сдвинула дело с мертвой точки в начале мая.

Однако США поддержали предложение Индии и Южной Африки с оговоркой. Откажитесь от требований дать вам права не только на вакцины, но и на препараты и оборудование для лечения ковида, а также доступ к данным клинических испытаний. И взамен мы обсудим только отказ от патентов на вакцины, и то временный, до окончания пандемии.

ВТО дала всем время подумать до конца мая, чтобы все было готово к формальному обсуждению новых предложений 8-9 июня. Через пару недель пришел ответ от Индии и Южной Африки: они пошли навстречу и смягчили свои требования, а заодно подкрепили их подписями еще пары десятков небогатых стран, включая Пакистан, Египет, Кению, Индонезию и Венесуэлу с Зимбабве.

А в предпоследний рабочий день перед собранием свои предложения прислал Евросоюз. И стало ясно, что никакой отмены патентов ждать не приходится.

Почему не хватает вакцин



ЕС стоит на своем: проблема не в патентах, а в недостатке сырья и мощностей для производства вакцин по защищенной ими технологии. Даже если все патенты станут общественным достоянием, наладить производство в третьих странах будет невозможно без помощи разработчиков ноу-хау, а у них нет ни ресурсов, ни желания. Но даже если они найдутся, на создание высокотехнологичного производства уйдут годы - а колоться нужно уже сейчас.

"В реальности главная проблема сейчас заключается в отсутствии производственных мощностей для быстрого выпуска необходимого числа вакцин", - сказал торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис, представляя в пятницу европейские предложения.

Они просты и не включают отмену патентов.

ЕС предложила 164 странам ВТО сосредоточиться на снятии торговых барьеров для поставок готовой вакцины и мобилизовать для ее производства все пригодные фармацевтические предприятия. А вопрос ноу-хау решать в рамках уже существующего в ВТО механизма принудительной передачи лицензий в исключительных случаях, вроде пандемии (TRIPS).

"Мы и сами продолжим наращивать производство", - пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и добавила, что ЕС предпочитает в ближайшие месяцы, если не годы, обойтись предложенным набором инструментов. Что исключает ковровую бомбардировку международной системы защиты интеллектуальной собственности, предложенную Индией и ЮАР.

"ЕС предлагает конкретные решения проблемы всеобщего доступа к вакцинам по разумной цене в кратко- и среднесрочной перспективе, - сказала фон дер Ляйен. - Мы обсудим пути достижения этой цели на встрече лидеров "Большой семерки" на следующей неделе".

Один из членов этого клуба, Великобритания тоже отказалась поддерживать отмену патентов.

"По правде говоря, это и не нужно, - сказал глава британского минздрава Мэтт Хэнкок в пятницу. - Обеспечить мир вакцинами можно и безо всяких перемен в защите интеллектуальной собственности. К тому же охрана этих прав имеет важное значение для будущих вложений в разработку других вакцин".