Западные аналитики сомневаются в осуществимости планов Кремля

Российские войска вряд ли в состоянии полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей Украины в ближайшие три недели. Об этом в субботу, 23 апреля, пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на оценки западных политических и военных аналитиков.

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Как указывает издание, российские силы, как в ходе медленной, но отчасти успешной битвы за Мариуполь, так и в неудачной попытке захватить Киев, были частично разбиты и серьезно ослаблены. Но вместо того, чтобы дать военным отдохнуть, усилиться и перевооружиться, Москва начала новое наступление на восточном направлении.

Российские военные, полагают эксперты, похоже, ставят себе целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей в преддверии 9 мая, когда в Москве пройдут ежегодные торжества, посвященные победе во Второй мировой войне. "Вероятно, им удастся захватить какую-то территорию, но мы не думаем, что они смогут захватить эти области целиком в ближайшие три недели", — заявил NYT Мейсон Кларк, аналитик вашингтонского Института по изучению войны.

План: захватить Донбасс и Южную Украину

Накануне исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев озвучил задачи российских войск на втором этапе войны в Украине. По его словам, ими является установление полного контроля над Донбассом, Южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Россией Крым и выход к молдавским границам.

По словам генерала, захват юга Украины позволил бы армии "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", а также контролировать черноморские порты "через которые украинская сельскохозяйственная и металлургическая продукция" доставляется в другие страны. Кроме того, это обеспечило бы "еще один выход" к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью. В молдавском регионе, который уже более 30 лет контролируется пророссийскими сепаратистами, по словам Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Комментируя заявления Миннекаева, глава администрации президента Украины Андрей Ермак напомнил, что "многие планы Кремля были разрушены нашей армией и народом".