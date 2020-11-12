Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак находятся в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, там их лечат от Covid-19, сообщил "Украинской правде" советник Ермака Михаил Подоляк.

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Зеленский и Ермак сообщили 9 ноября, что у них выявили заражение коронавирусом.

По словам Подоляка, президент продолжает работать в условиях стационара, к нему в палату провели спецсвязь.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - рассказал советник.

Ермак тоже лежит в отдельной палате, но без спецсвязи. С Зеленским они не видятся, только общаются по телефону.

По словам Подоляка, Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Елена Зеленская переболела Covid-19 в июне. В августе стало известно, что вместе с ней в больнице лечился и сын президента.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Владимир Зеленский Украина
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