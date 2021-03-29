Защищает ли прививка против гриппа от заражения Covid-19?
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Американские ученые провели исследование и выяснили, что люди, получившие прививку от гриппа, меньше рискуют заразиться коронавирусом и переносят его легче. Чем это можно объяснить?

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Может ли прививка от гриппа снизить риск заражения Covid-19? И если да, то почему? Группа американских врачей из Мичиганского университета изучили этот вопрос и сделали ряд весьма интересных выводов. Результаты их исследования опубликованы в американском научном журнале American Journal of Infection Control.

Медики проанализировали данные 27 201 пациента из американского штата Мичиган, которые до 15 июля 2020 года сдали тест на Covid-19.

Из них 12 997 ранее были вакцинированы против гриппа. Среди последних доля заразившихся коронавирусом оказалась ниже, чем среди тех, кто от гриппа не прививался, — 4,0 и 4,9 процента соответственно.

Кроме того, пациенты с Covid-19, сделавшие прививку от гриппа, реже нуждались в госпитализации и подключении к аппарату ИВЛ, а также проводили в больнице меньше времени. Что же касается уровня смертности от последствий Covid-19, то существенных различий между двумя группами выявлено не было.

Вакцина от гриппа укрепляет естественный иммунитет?

Ключевой вопрос для экспертов заключается в том, можно ли объяснить выводы исследования медицинскими и микробиологическими причинами. К примеру, тем, что вакцинация от гриппа может стимулировать естественный иммунитет организма, который действует независимо от приобретенного иммунитета.

В основе последнего лежат антитела: к примеру, в борьбе с коронавирусной инфекцией они, в первую очередь, воздействуют на спайковый белок Covid-19 и тем самым обезвреживают вирус.

В свою очередь, естественный иммунитет состоит из ряда различных элементов и реагирует на возбудителя, то есть на инородные тела, весьма неспецифично. Естественная система защиты включает в себя, к примеру, различные виды лейкоцитов (белых кровяных телец), а также цитокины (белки, регулирующие различные реакции иммунной системы и течение воспалительных процессов).

Давно доказано, что вакцинация против различных заболеваний в целом укрепляет иммунную систему организма. Эпидемиологические исследования еще много лет назад показали, что у детей, прошедших вакцинацию, долго сохраняется более высокий иммунитет против ряда патогенов, чем у их непривитых сверстников.

Вакцинированные от гриппа ведут себя более осторожно?

Но есть и предположение, что вакцинированные от гриппа реже заражаются коронавирусом и потому, что более осторожно себя ведут. Обычно представители групп риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями) прививаются от гриппа чаще, чем молодые и здоровые люди. В США, к примеру, многие жители пенсионного возраста добровольно соблюдают режим самоизоляции, в то время как люди трудоспособного возраста зачастую вынуждены ходить на работу.

Косвенные доказательства, впрочем, опровергают такую гипотезу. Во-первых, у пожилых людей заболевание, вызванное Covid-19, обычно протекает в более тяжелой форме, однако в американском исследовании такая тенденция не прослеживается.

Кроме того, предварительные результаты другого исследования, проведенного в 2020 году, говорят в пользу версии об укреплении иммунной системы. Ученые выяснили, что среди медработников голландских больниц, получивших прививку от гриппа зимой 2019-2020 годов, случаев заражения коронавирусом было меньше, чем среди медиков, которые не были вакцинированы. При этом в обеих группах не было людей старше 70 лет и все обследованные были трудоустроены — соответственно, находились в непосредственном контакте с большим количеством пациентов.

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Deutsche Welle

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