Защита сержанта Шишимарина в суде Киева: он лишь хотел спасти свою жизнь

В Соломенском суде Киева выступил в прениях адвокат Вадима Шишимарина — пленного российского сержанта, обвиняемого в убийстве мирного жителя в Сумской области в конце февраля. Шишимарин ранее признал вину. Накануне прокурор потребовал для него пожизненного заключения по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину.

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"Не хотел убивать, но так случилось"

Адвокат Виктор Овсянников в своей речи попросил оправдать обвиняемого. По его словам, Шишимарин поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава вооруженных сил России.

Как объяснил суду Овсянников, по уставу российской армии младшие по званию должны беспрекословно подчиняться и выполнять указания старших чинов.

Кроме того, Шишимарин, по словам адвоката, производил неприцельные выстрелы. Из короткой автоматной очереди из трех-четырех выстрелов в жертву, 62-летнего Александра Шелипова, попал один.

Приказ 21-летний Шишимарин, как настаивает его адвокат, выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Правильная квалификация дела — это непредумышленное убийство, сказал защитник корреспонденту Би-би-си. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам защитника, у Шишимарина не было намерения совершить преступление, в котором его обвиняют, он лишь хотел спасти свою жизнь. Позже Шишимарин добровольно сдался.

На скамье подсудимых, заявил Овсянников, должно быть высшее руководство государства, развязавшего войну, а не Шишимарин.

Сам сержант в своем коротком последнем слове еще раз принес извинения и сказал, что он не хотел убивать Шелипова. "Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать, но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен", — сказал он.

Приговор Шишимарину зачитают в понедельник, 23 мая.

"Я выстрелил, чтобы от меня отстали"

Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение, сославшись на мнение потерпевшей — вдовы убитого, несмотря на раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

"Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки — без отца и деда. Это дело должно стать показательным", — заявил в суде прокурор Андрей Синюк.

Накануне в суде были допрошены вдова погибшего, Шишимарин и два свидетеля обвинения — сосед Шелиповых, а также еще один пленный российский военный Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства, которое произошло в поселке Чупаховка в Сумской области 28 февраля.

Вдова Катерина Шелипова рассказала, что утром того дня муж вышел из погреба, где они укрывались, и уехал на велосипеде. Вскоре она услышала выстрел. Выглянув на улицу, она увидела военных, в том числе Шишимарина. Когда военные уехали, она нашла на улице убитого мужа. "Я начала кричать. Сильно кричать", — рассказала Шелипова.

Вдова заявила в суде, что хочет, чтобы Шишимарина приговорили к пожизненному заключению, уточнив, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с "Азовстали".

"Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", — сказал ей Шишимарин. Он полностью признал вину еще на первом заседании суда в среду. Он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.

Согласно рассказу подсудимого, прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону, и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин, по его словам, медлил и не стрелял. Тогда к Шишимарину обратился другой человек ("неизвестный"). Он начал кричать на сержанта и требовать, чтобы тот стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — заявил в суде Шишимарин.