Заведения общепита в Великобритании кормят гостей за полцены

Правительство Великобритании развернуло новую программу поддержки бизнеса, который серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. По программе Eat out to Help out ("Ешь не дома, чтобы помочь") гости 72 000 заведений общепита по всей стране в течение всего августа с понедельника по среду будут получать скидку до 50% на любые блюда в меню, говорится на сайте правительства Великобритании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно статистическим данным, с 1 апреля по 4 июля 80% заведений общепита в Великобритании закрылись из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Оставшиеся 20% смогли наладить работу навынос или с доставкой готовых блюд, но это не спасло заведения от убытков.

Чтобы помочь отрасли восстановиться, государство будет субсидировать заведения общепита посредством кампании Eat out to Help out. Программа помощи будет оказана 72 тысячам кафе, ресторанов и пабов. Каждый посетитель этих заведений будет получать скидку до 50% на любые блюда в меню. Вторую половину суммы заведениям будет оплачивать государство.

Максимальный размер компенсации составит 10 фунтов на гостя. Таким образом, при заказе на сумму до 20 фунтов компенсируется половина чека, а если стоимость заказа превысит этот потолок, то процент компенсации снизится. Компенсация на алкогольные напитки не предусмотрена.

Противники кампании считают, что государство должно отказаться и от компенсации затрат клиентов на вредный фастфуд, особенно с учетом взятого правительством курса на оздоровление нации, однако власти не стали рассматривать эту рекомендацию, объяснив свое решение тем, что в данном случае речь идет о помощи отрасли в целом, а не о мотивации к пересмотру пищевых привычек британцев.