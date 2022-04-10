Зеленский: Часть оружия поставили слишком поздно

Если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иным образом, сказал президент.

Некоторые виды вооружения западные партнеры передали Украине слишком поздно, заявил президент Владимир Зеленский в интервью AP 10 апреля.

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"Все, что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", — сказал Зеленский.

На вопрос, достаточно ли оружия получила Украина, чтобы преломить ход войны, президент ответил: "Еще нет, еще нет".

Зеленский также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иным образом.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы бы вместе могли воевать. Но уверен, что войны все же не было бы", — добавил он.