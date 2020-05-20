Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня инаугурации, впервые допустил возможность выдвижения на второй президентский срок, пишет РБК.

На вопрос журналиста, хватит ли ему одного срока на посту президента, чтобы выполнить все обещания, которые он дал перед президентскими выборами, Зеленский ответил: "Честно — не хватит".

По мнению Зеленского, если у действующего президента рейтинг 10 или 15% в начале предвыборной кампании, то он "не имеет права идти в президенты".

"Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как я говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать", — отметил он.

Лидер Украины заметил, что на посту президента список поставленных перед ним задач увеличился.

"Поэтому я говорю, что на весь список действительно не будет достаточно одного срока", — завершил он.

Это первое подобное заявление из уст Зеленского — ранее он не упоминал о планах переизбираться на второй срок. Баллотируясь в президенты, Зеленский неоднократно говорил, что идет только на один срок.

В частности, с этим тезисом он выступил на дебатах с Петром Порошенко перед вторым туром президентских выборов в спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля 2019 года. "Через пять лет у Украины будет другой президент", — заявил он тогда.

"Я через пять лет никуда не убегу", — заявил он в другой раз, в эфире украинского телеканала "1+1" незадолго до второго тура выборов, отвечая на вопрос, чем будет отличаться от предшественников, занимавших кресло главы Украины.

Трансляция с пресс-конференции главы Украины, приуроченной к годовщине со дня инаугурации президента, шла на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

Слова Зеленского — это "скорее намек, возможность", чем полноценное заявление о планах выдвинуться на второй срок, считает украинский политолог Владимир Фесенко.