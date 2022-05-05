Зеленский и Беннет обсудили скандальные высказывания Лаврова
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении в ночь на 5 мая сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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Зеленский поздравил собеседника с Днем независимости Государства Израиль. В ходе беседы были обсуждены "скандальные и совершенно недопустимые высказывания" главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере.

"Провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Поздравил его и народ Израиля с Днем независимости. Рассказал о ходе отпора агрессору, о критической ситуации в Мариуполе", — написал Зеленский в Twitter.

По словам Зеленского, комментарии российского министра возмутили весь мир. В воскресенье, 1 мая, в интервью итальянскому телеканалу Rete4 Лавров, в частности, заявил, что нацистский диктатор имеет еврейское происхождение.

Как известно, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Кремль заявляет об уничтожении военных объектов и настаивает на том, что мирное население не страдает от военного вмешательства.

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