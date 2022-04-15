Зеленский и Макрон обсудили "расследование российских преступлений"

Президенты Украины и Франции обсудили мирные переговоры с Москвой, а также "преступления, совершенные Россией" в ходе войны. Эмманюэль Макрон настаивает на том, что власти РФ должны быть привлечены к ответственности.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном "расследование российских преступлений" и ход мирных переговоров. Об этом глава украинского государства написал в Twitter вечером в четверг, 14 апреля.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" — написал Зеленский.

Со своей стороны Эмманюэль Макрон сообщил, что за 50 дней войны Франция поставила Украине военную технику на сумму более 100 миллионов евро. По его словам, пожарные и спасательные службы планируют 15 апреля поставить в Украину 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

Макрон подчеркнул, что в Украине "совершены чудовищные преступления".

"Российские власти будут привлечены к ответственности. Без справедливости не может быть мира", — написал французский президент в Twitter.