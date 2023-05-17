Зеленский на саммите Совета Европы: нужны самолеты

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 мая, по видеосвязи обратился к участникам саммита Совета Европы, который стартовал в исландском Рейкьявике. Видео речи Зеленского опубликовала прес-служба ОП.

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Президент рассказал участникам саммита о ночной массированной атаке России на Киев, в ходе которой одновременно были использованы баллистические, крылатые ракеты и дроны. Защитники Украины сбили все ракеты, в частности, баллистические, которыми хвасталась Россия.

"Россия очень старается усовершенствовать свое умение убивать. Мы же очень стараемся усовершенствовать защиту наших людей. Я благодарен всем странам и лидерам, которые помогают нам совершенствовать наше ПВО. Мы все вместе демонстрируем, что такое наши с вами сто процентов, что такое сила свободного мира. И, конечно, я благодарю каждого нашего солдата, который делает эту работу в нашем небе и на нашей земле, и особенно я благодарю каждого, кто тренирует наших воинов на различных тренировочных миссиях, которые все похожи в одном — в успехе", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что еще в прошлом году Украина не могла сбивать большинство ракет российских террористов, и добавил, что вместе Европа способна "дать 100% в любой сфере, когда цель — защита наших людей и нашей Европы".

"Конечно, надо еще многое сделать. Территория Украины значительна, и чтобы такой результат ПВО, как этой ночью, был правилом на всей территории, нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Нужны и современные истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной" — сказал президент, добавив, что он уверен, в том, что Украина придет к этому.