Зеленский накануне заявил о начале "битвы за Донбасс". Что говорят эксперты и что происходит сейчас

Вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские военные начали наступление в Донбассе. Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале "следующей фазы этой спецоперации". При этом эксперты считают, что о начале полномасштабного наступления российских войск пока говорить преждевременно.

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Что заявили российские и украинские власти

О том, что Россия начала "битву за Донбасс", Зеленский объявил накануне в своем вечернем обращении. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", — сказал он.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today. "Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции", — добавил он. По его словам, она направлена "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик".

Ранее власти России уже заявляли о том, что сконцентрируют свои усилия на Донбассе. Об этом же предупреждали украинские власти и западные эксперты.

Во вторник ход войны в Украине впервые за три недели прокомментировал и российский министр обороны Сергей Шойгу, но о начале ее новой фазы в своем выступлении не упомянул. По словам Шойгу, Россия "последовательно выполняет план освобождения" признанных ей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а США и другие страны Запада якобы делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в чем заключается "новая фаза спецоперации", о которой говорил Лавров, не стал это комментировать и переадресовал вопрос в минобороны.

Что происходит на востоке Украины

Утром 19 апреля минобороны Украины предоставило свои данные о ситуации на востоке Украины. Согласно этим данным, российская сторона продолжает стягивать в Украину вооружения и военную технику из центральных и восточных регионов России. Заявлено также, что российские военные активизировали наступательные действия на донецком и таврическом направлениях вдоль всей линии соприкосновения.

"Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь", — говорилось в утренней сводке украинского оборонного ведомства. В ней также отмечалось, что российские военные сосредотачивают свои подразделения также в некоторых районах Запорожской области.

Наиболее тяжелая ситуация в Мариуполе, где идут бои за "Азовсталь" — фактически это город в городе.

Минобороны России предложило украинским военным, защищающим "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, начиная с 12:00 по Москве. Этого не произошло.

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков заявил на утреннем брифинге 19 апреля, что российская авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во вторник сообщил об обострении ситуации в области. "Обострение уже началось, тяжелая ситуация. Но наши защитники держат линию обороны, отразив наступление в Рубежном, Попасной", — утверждает он.

В условиях военного времени Би-би-си не всегда имеет возможность оперативно проверить официальные заявления властей.

Что говорят эксперты

Хотя украинские власти и говорят о начале большого российского наступления на востоке страны, эксперты считают, что обстановка пока больше похожа на активизацию военных действий в его преддверии.

Они отмечают, что эта возросшая интенсивность обстрелов и перемещения российских войск, скорее всего, предшествуют началу полномасштабного наступления.

Так, директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман в интервью New York Times отметил, что российская армия истощена, и "очередное наступление", по его мнению, будет "менее решительное, чем кажется".

Между тем российская армия, как и ранее советская, чьи тактические приемы и опыт она использует, вполне может начинать наступление, не применяя в полной мере фактор внезапности, а наоборот, действовать осторожно, чтобы выявить систему обороны противника, полагают эксперты.

В журнале "Армейский сборник" министерства обороны России в 2017 году эта тактика, которую часто называют разведкой боем, описывалась как эффективная в условиях, когда оборона готовилась давно.

Именно в таких условиях российским войскам зачастую приходится наступать в Донецкой и Луганской областях, где в последние годы украинская армия противостояла формированиям самопровозглашенных ДНР и ЛНР — и где оборона готовилась долгие годы.

В материале говорилось, что в таком случае передовые оборонительные позиции могут быть ложными и использоваться только для боевого охранения, которое перед началом отступления отходит.

Истинные оборонительные позиции при этом могут находиться глубже и быть хорошо замаскированными для воздушной и космической разведки.

"Не исключен вариант, когда подразделения противника специально будут отходить в глубину своей обороны для заманивания туда части наших подразделений и последующего уничтожения в заранее определенном районе", — говорится в статье "Разведка боем в современных условиях".

Авторы материала отмечают, что разведка боем может применяться в ситуации, когда обороняющаяся армия часто меняет позиции минометов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов, чтобы затруднить их поражение.

Украинская армия действительно широко использует приемы мобильной обороны, устраивает засады и атакует колонны противника из засад, нанося российским войскам серьезный урон.

По данным ООН, с 24 февраля по 17 апреля в Украине погибли как минимум 2072 мирных жителя, еще 2818 человек получили ранения. Российско-украинские переговоры заморожены — это признают обе стороны. "Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры", — заявил во вторник член переговорной группы Украины Михаил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в свою очередь предположил, что власти России хотят преподнести выход на границы Донецкой и Луганской областей как победу в войне. Он считает, что вооруженные силы России прощупывают слабые места, чтобы сосредоточить там усилия.

По утверждению украинского генштаба, в районе Марьинки в Донецкой области российские военные отступили с потерями после контрнаступления украинской армии. Минобороны России это не комментировало.