Зеленский назвал условие деоккупации
Foto: AP/Scanpix/LETA

Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей… Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", — отметил он.

По словам Зеленского, на востоке украинским военным "сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия".

"Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина будет деоккупировать всю территорию, которая принадлежит ей исторически и по всем международным законам.

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