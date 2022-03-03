Зеленский о российских военных: "Растерянные дети, которых использовали"

Нынешняя война для украинцев — Отечественная, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале в ночь на четверг, 3 марта. "Мы знаем, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются", — сказал он.

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По словам Зеленского, у российских военных, вторгшихся в Украину, не будет "ни одной тихой минуты, их будут повсюду уничтожать". Российские захватчики "навсегда запомнят, что мы своего не отдаем, они запомнят, что такое Отечественная война", сказал он.

"Планы, подло просчитанные с ненавистью к нашей стране, нашим людям"

Украинский народ за неделю сломал российские планы, "которые строились годами, подло просчитанные с ненавистью к нашей стране, нашим людям", заявил Зеленский. Украинские военные, пограничники, бойцы территориальной обороны, даже простые фермеры ежедневно берут в плен российских военных, сказал президент. По мнению Зеленского, "моральное состояние врага ухудшается", и все больше российских военных выгоняют обратно в Россию "всем, что стреляет".

Президент также выразил восхищение мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов, "которые не пускают российских оккупантов, перекрывая им дороги", выходят без оружия перед военной техникой. "Это тоже спасение", — сказал Зеленский.

По его словам, захватчиков выгонят с позором из украинских городов, как это делают простые люди, изгоняющие их из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. "Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", — сказал президент Украины.